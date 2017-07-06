СМИ узнали, что США направят в Афганистан военных меньше, чем планировали

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Белый дом принял решение отправить не более 3,9 тысячи военных в Афганистан, в то время как ранее обсуждалась численность до 5 тысяч, пишет Wall Street Journal со ссылкой на записку советника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера.

В документе, который был отправлен небольшой группе представителей американской администрации, сказано, что президент позволит министру обороны Джеймсу Мэттису послать не больше, чем 3,9 тысячи солдат в Афганистан.

При этом ранее Трамп заявлял, что решение о численности войск он оставлял на усмотрение самого Мэттиса, и поэтому такая записка стала для некоторых представителей администрации неожиданностью.

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь местным властям в борьбе с группировками "Талибан"* и "Исламское государство" * (запрещена в России). С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". В настоящее время в Афганистане остаются почти 10 тысяч военнослужащих США, которые оказывают помощь местным силам безопасности и проводят операции против террористов. Несмотря на это, глава Национальной разведки США Дэниел Коутс отметил, что обстановка в стране ухудшается, талибы продолжают захватывать все новые территории.

* Террористическая организация, запрещенная в России.