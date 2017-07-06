СМИ узнали, что США направят в Афганистан военных меньше, чем планировали

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Белый дом принял решение отправить не более 3,9 тысячи военных в Афганистан, в то время как ранее обсуждалась численность до 5 тысяч, пишет Wall Street Journal со ссылкой на записку советника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера.
В документе, который был отправлен небольшой группе представителей американской администрации, сказано, что президент позволит министру обороны Джеймсу Мэттису послать не больше, чем 3,9 тысячи солдат в Афганистан.
При этом ранее Трамп заявлял, что решение о численности войск он оставлял на усмотрение самого Мэттиса, и поэтому такая записка стала для некоторых представителей администрации неожиданностью.
* Террористическая организация, запрещенная в России.