Оппозиция утвердила три вопроса на референдум в Венесуэле

МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция утвердила три вопроса, которые будут предложены гражданам в ходе референдума 16 июля.

Накануне парламент Венесуэлы, подвергшийся нападению сторонников президента Николаса Мадуро, одобрил проведение народного референдума против созыва учредительного собрания.

Вопросы на референдум выносятся следующие: "Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания, предложенного президентом Николасом Мадуро без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции и проведены выборы с созданием нового правительства национального единства?".

По словам депутата Хосе Мануэля Оливареса, гражданам будет предложено ответить "да" или "нет" на поставленные вопросы, а сам процесс будет организован в религиозных учреждениях по всей стране, отмечает портал Nacional

Выборы в учредительное собрание запланированы на 30 июля. Собрание должно заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не решением президента, а на референдуме.