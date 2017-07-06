Замгенпрокурора Венесуэлы не пускают в здание ведомства

МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила в четверг о попытке проникновения в здание ведомства заместителя генпрокурора Катерин Наярит Арингтон Падрон, назначенную без согласования с ней и в обход Национальной ассамблеи.

Во вторник конституционная палата Верховного суда Венесуэлы привела к присяге Арингтон Падрон без согласования с парламентом. Вместе с этим назначением было аннулировано принятое ранее оппозиционным парламентом решение о назначении по согласованию с генпрокурором на эту должность Рафаэля Гонсалеса.

"Мы заявляем о незаконном намерении вице-генпрокурора, назначенного Верховным судом, войти в прокуратуру. Я возлагаю ответственность на службу разведки и национальную боливарианскую гвардию за любую ненадлежащую ситуацию, которая произойдет в ведомстве и в отношении сотрудников прокуратуры", – написала Ортега Диас в своем микроблоге в Twitter.

Denunciamos la pretensión arbitraria de la Vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al MP #6Jul — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 6 июля 2017 г. Responsabilizo al Sebin y a la GNB de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios del MP — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 6 июля 2017 г.

​Против Ортеги Диас сейчас открыто предварительное разбирательство по подозрению в совершении ею незаконных действий при исполнении своих обязанностей. Во вторник Верховный суд завершил первое слушание и взял пять дней для вынесения решения.

Речь идет о запросе против генпрокурора, поданном депутатом пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо. Генпрокурору уже запрещен выезд из страны и передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

Неприятности у генпрокурора начались после того, как она выступила против действий властей в ситуации с идущими уже более трех месяцев уличными протестами и против намерения созвать учредительное собрание для подготовки изменений в конституцию.