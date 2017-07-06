Баку назвал "недружественными" высказывания МИД РФ о дискриминации россиян

БАКУ, 6 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. МИД Азербайджана заявил, что расценивает заявление внешнеполитического ведомства РФ о дискриминационном отношении к ряду российских граждан при въезде в республику как "недружественное" и "не отвечающее духу стратегического партнерства между двумя странами".

В четверг МИД РФ потребовал от Баку прекратить возмутительную дискриминационную практику в связи с запретом на въезд в Азербайджан ряду граждан России. Ранее в ведомстве заявили, с начала этого года во въезде в Азербайджан было отказано 25 россиянам. По информации МИД, как правило, граждан на много часов задерживали в аэропорту Баку, в ряде случаев — без еды, воды и медицинской помощи, а затем насильственно высылали за свой счет. В министерстве пояснили, что основанием для подобного отношения являлись армянские фамилии, имена и отчества. Баку объясняет свои действия в отношении граждан РФ вопросами национальной безопасности.

"Повторное выражение МИД РФ отношения к вопросу въезда на территорию Азербайджана российских граждан армянского происхождения в форме, не соответствующей дипломатической этике, очень удивительно и непонятно. Проявленное российской стороной недружественное отношение в этом вопросе ни в коем случае не отвечает духу стратегического партнерства между двумя государствами", — говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

В заявлении подчеркивается, что "за 25 лет после установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном вплоть до сегодняшнего дня этот вопрос никогда не возникал". "То, что в нынешнее время российская стороны проявляет чрезмерную активность в данном вопросе, понять трудно", — добавили в ведомстве.

В Баку заявляют, что азербайджанская сторона на основе предварительного информирования и предупреждения создавала все условия для въезда на территорию страны российских граждан армянского происхождения и "никаких проблем здесь не было". В то же время в заявлении подчеркивается, что Азербайджан на основании международного и национального законодательства, "исходя из своих национальных интересов и интересов безопасности, сам решает, впускать или не впускать на свою территорию граждан зарубежных стран".

В заявлении отмечается, что Азербайджан ждет от России как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ "наращивания усилий по скорейшему разрешению нагорно-карабахского конфликта". "В результате в регионе будут обеспечены устойчивый мир и безопасность, после чего будут созданы условия для свободного передвижения людей", — отмечается в заявлении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.