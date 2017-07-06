Россия заблокирована заявление СБ ООН, осуждающее запуск ракеты в КНДР

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия заблокировала проект заявления Совета безопасности ООН, осуждающий последний пуск баллистической ракеты КНДР, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, Россия приняла такое решение из-за того, что в документе, предложенном США, выпущенный снаряд был квалифицирован как "межконтинентальная баллистическая ракета" (МБР).

Как сообщается, в настоящий момент не известно, будут ли США продолжать переговоры с Россией с целью достичь консенсуса по данному проекту заявления.

КНДР во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.