Футбольный клуб из Гамбурга разрешил противникам G20 ночевать на стадионе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб "Санкт-Паули" из Гамбурга позволит участникам демонстраций против G20 переночевать на стадионе, сообщает Sputnik Deutschland.

Руководство "Санкт-Паули" пришло на помощь участникам протестов против саммита "Большой двадцатки", которым суд запретил ночевать в их лагере в Энтенвердере. Клуб объявил, что 200 человек смогут переночевать на стадионе, причем никто не будет проверять, кто установит на стадионе свои палатки и что эти люди привезут с собой.

"Поскольку мы как клуб представляем позицию, согласно которой право на выражение собственных убеждений входит в число основных ценностей, мы готовы предоставить людям возможность отдохнуть и переночевать здесь", — заявил Sputnik пресс-секретарь "Санкт-Паули" Кристоф Пипер.

Подобный шаг клуба — своего рода политическая декларация, что вполне соответствует философии гамбургской команды, добавил он. Пипер подчеркнул также, что клуб не намерен проводить "акций по контролю над настроениями" собирающихся на стадионе людей и обыскивать их.