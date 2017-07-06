В Киеве автомобиль въехал в толпу митингующих у здания правительства

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу митингующих у здания правительства в центре Киева, в авто полетели камни, передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на очевидца происшествия Дениса Кривопалого — помощника депутата Верховной рады.

По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, ветераны МВД пришли к зданию кабмина требовать от правительства перерасчета пенсий. Они перекрыли улицу Грушевского, а также заблокировали выезд из здания кабмина.

"Напротив кабмина, где сегодня протестуют ветераны МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни", — говорится в сообщении.

Помощник депутата заявил, что сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину "в кольцо".

Агентство также обнародовало видео происшествия.

Ранее в четверг Волынец сообщил, что между митингующими у здания кабмина в центре Киева ветеранами МВД и полицейскими произошла потасовка.