Демократы в США призвали Трампа надавить на Путина

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Пять высокопоставленных демократов сената, в частности лидер демократического меньшинства, отправили письмо президенту США Дональду Трампу с призывом надавить на российского лидера Владимира Путина во время их первой встречи в связи с "вмешательством" РФ в выборы в 2016 году.

Трамп и Путин проведут первую встречу в пятницу в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки".

Письмо с призывом к президенту США направили 5 демократов: лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер, заместитель лидера демократического меньшинства в сенате США Ричард Дурбин, старший демократ в сенатском комитете по иностранным делам Бен Кардин, сенатор Джек Рид, а также вице-председатель комитета по разведке сенатор-демократ Марк Уорнер. Данное письмо было опубликовано в официальном аккаунте Twitter телеканала NBC.

JUST IN: 5 top Senate Democrats have sent a letter to President Trump asking him to push Putin on Russia's meddling in 2016 election pic.twitter.com/5e3Rt5wqFK — NBC Politics (@NBCPolitics) 6 июля 2017 г.

"Как вы знаете, ваша встреча станет первой встречей между американским и российским лидерами после президентских выборов 2016 года, и первой встречей после того, как разведывательное сообщество опубликовало их оценки по российской деятельности и намерениям на последних американских выборах", — пишут демократы.

Они заявили, что разведсообщество США пришло к выводу, что РФ пыталась "подорвать либерально-демократический порядок" в США. "Проще говоря, президент Путин дал указания атаковать самую основу нашей демократии — наши выборы. Не поднимая этот вопрос с президентом Путиным будет грубым нарушением обязанностей вашей должности, на которую вас избрали", — отмечается в письме Трампу.

Основываясь на этом демократы сообщили, что "уверены, что это крайне важно для вас — как для президента США — поднять этот вопрос с президентом Путиным, чтобы убедиться, что он слышит вас ясно и четко — вмешательство в наши выборы 2016 года было неправильно, и мы не позволим этому случится вновь".

"Мы призываем вас поднять этот вопрос с президентом Путиным позже на этой неделе. Президент Путин должен понять, что это не может повториться вновь", — подчеркнули демократы.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.