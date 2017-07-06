Число жертв ливней на юго-западе Японии возросло до шести человек

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число жертв ливневых дождей и вызванных ими оползней и затоплений на острове Кюсю на юго-западе Японии увеличилось до шести человек, восемь получили травмы, передает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что жертвами непогоды в префектуре Оита стали два человека, еще один – в префектуре Фукуока.

По последним данным, в префектуре Фукуока погибли четыре человека, шесть пострадали, двое погибли в префектуре Оита, где число раненых составляет два человека.

Правительство Японии оценивает ситуацию на юго-западе страны как чрезвычайную. На место брошены 7,5 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. Приказ или рекомендация о срочной эвакуации отправлены 556 тысячам жителей острова Кюсю. По различным данным, около 500 человек оказались изолированы в результате затопления дорог. Операторы мобильной связи сообщают о сбоях в некоторых районах острова.