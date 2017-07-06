В Мукачево переименовали улицы Бандеры и Шухевича

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Мукачевский горсовет в Закарпатской области Украины переименовал улицу имени лидера украинских националистов Степана Бандеры в честь покойного главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара, сообщается на сайте городского совета в четверг.

"Учитывая просительное письмо священника Успенского греко-католического Собора, декана Мукачево ставрофорного протоиерея Иосифа Ловски… депутатами решено улицу Степана Бандера переименовать на улицу Любомира Гузара", — говорится в сообщении городского совета.

Также вместо улицы лидера националистов Романа Шухевича в городе теперь будет улица покойного предстоятеля Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого,

Сообщается, что, рассмотрев обращение главы общественной организации "Союз Чернобыль Украины" Алексея Товчка с просьбой увековечить память митрополита Андрея Шептицкого, назвав его именем одну из улиц города, "депутатами решено улицу Романа Шухевича переименовать в улицу Андрея Шептицкого".

Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (запрещена в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.