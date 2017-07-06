На главном курорте Македонии почти три недели происходят землетрясения

БЕЛГРАД, 6 июл — РИА Новости. Двадцатидневная серия подземных толчков, включая землетрясение в четверг магнитудой 4,0, отмечается на главном курорте Македонии — в районе города Охрид на юго-западе страны, сообщают муниципальные власти.

Днем в городе прошло экстренное заседание Центра по управлению кризисом, министерства обороны, органов здравоохранения, полиции и спасательных служб, а также коммунальных структур.

За прошедшее время в районе Охрида всего было зарегистрировано около 1300 подземных толчков, максимальной магнитудой 5,0.

С 3 июля городские власти начали собирать данные от граждан о последствиях землетрясений. К настоящему времени жители сообщили о повреждениях на почти двух сотнях жилых объектов, сообщений о пострадавших нет.

Охрид с населением в 40 тысяч человек, расположенный на одноименном озере, находится в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО. По сообщениям местных СМИ, из-за продолжающихся подземных толчков город стали покидать не только многочисленные туристы, но и местные жители.

Отмечается, что некоторые опасаются спать в своих домах и перешли в туристические палатки на открытом пространстве.

Крупнейшее землетрясение в Македонии произошло в Скопье в июле 1963 года. Колебания магнитудой 6,1 привели к гибели свыше тысячи человек и разрушению большей части столицы республики.