Меркель заявила, что не будет посредником между Путиным и Трампом на G20

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет на саммите G20 выступать посредником между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер.

По словам канцлера, у Германии и Евросоюза есть своя позиция по различным вопросам, в том числе по кризису на Украине.

Меркель отметила, что роль принимающей стороны саммита заключается в нахождении компромиссов, в частности канцлер отметила, что в вопросе Парижского соглашения по климату "есть различные опции, которые можно обсуждать".

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля. Встреча Путина и Трампа запланирована на 7 июля на полях саммита.