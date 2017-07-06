В сети появилось первое селфи Лукашенко

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В сети набирает популярность первое в истории селфи президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь.

Глава государства сфотографировался с сотрудницей минского офиса ОБСЕ и известным в стране блогером Викторией Рачицкой-Кариллет после заседания парламентской ассамблеи организации, прошедшего накануне в столице Белоруссии.

Рачицкая-Кариллет подошла к президенту и попросила его о фото на память, на что Лукашенко без промедления согласился. Вместе с президентом на телефоны и планшеты также фотографировались многие европейские дипломаты и политики, однако в интернете распространилась только одна фотография Лукашенко.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт подтвердила подлинность "исторического селфи": "Оно было сделано на моих глазах, и я ничего плохого в этом не вижу".

К полудню четверга опубликованное на странице Рачицкой-Кариллет в Instagram первое селфи президента Белоруссии собрало более 580 лайков, пользователи активно комментировали пост, однако после блогер удалила его и закрыла свой профиль.

"Я не вижу в этом селфи ничего предосудительного. Пресс-служба президента не имеет к этим обстоятельствам никакого отношения", — прокомментировала Эйсмонт удаление фотографии.

Виктория Рачицкая-Кариллет – дочь Игоря Рачицкого, который входит в топ-200 самых богатых белорусских бизнесменов. Его супруга Марка Карилле занимает должность заместителя директора венского офиса ОБСЕ.

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