В ЛНР надеются, что Киев "вразумит" представителя в гуманитарной подгруппе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (272)

ЛУГАНСК, 6 июл — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего выразил надежду, что Киев "вразумит" или поменяет представителя в гуманитарной подгруппе Ирину Геращенко, чтобы работа продолжилась.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание подгруппы из-за позиции Киева в вопросе обмена пленными. В ДНР заявили, что делегация республики в гуманитарной подгруппе была вынуждена покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными.

"Мы уже наблюдали сейчас неконструктивное поведение в гуманитарной группе. Я все-таки надеюсь, что Украина преодолеет этот кризис, либо поменяет представителя в гуманитарной группе (Ирину Геращенко — ред.), либо вразумит того, который сейчас ведет себя категорически неконструктивно, и работа группы возродится в нормальном русле. Я надеюсь, что все-таки ситуация будет нормализована", — приводит слова Дейнего Луганский информационный центр.