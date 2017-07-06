Главы МВД стран ЕС пообещали помочь Италии справиться с потоком мигрантов

ТАЛЛИН, 6 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министры внутренних дел стран Европейского союза в четверг обсудили на неформальной встрече в Таллине ситуацию с миграцией в центральной части Средиземного моря и обещали предпринять шаги для сокращения миграционных потоков в Италию, говорится в пресс-релизе, опубликованном МВД Эстонии.

За первое полугодие в Европу прибыло свыше 100 тысяч незаконных мигрантов, из них 85 тысяч прибыли именно в Италию.

Главы МВД признали, что ситуация в центральной части Средиземного моря и миграционное давление на Италию являются поводом для беспокойства всех стран-членов Они отметили, что необходимо осуществить дополнительные шаги для поиска равновесия между солидарностью и ответственностью, а также для поддержания находящихся под давлением стран-членов ЕС.

Министры достигли соглашения об общей позиции по поводу комплексной политики в области миграции и использования всех имеющихся ресурсов, а в частности о необходимости совместных усилий по ускорению реализации приоритетных методов сокращения потока миграции в центральной части Средиземного моря, а также по оказанию Италии большей поддержки.

Предлагается, в частности, усилить береговую охрану Ливии, дополнительно сотрудничать с Нигерией и Мали, чтобы препятствовать незаконному движению мигрантов в направлении Ливии, а также усилить пограничный контроль внешних границ Ливии, выделить достаточное финансирование для фонда Северной Африки.

Также отмечается, что нужно усилить координацию морских операций по спасению жизней мигрантов и по борьбе с контрабандой, улучшить совместную работу между итальянскими морскими спасательными службами и координационными центрами с аналогичными центрами соседних стран.

В документе подчеркивается, что необходимо достичь лучших результатов при возвращении незаконных мигрантов. Важно быстро заключить эффективные и практические соглашения о реадмиссии с третьими странами, используя для этого все возможные способы влияния и стимулы, в том числе визовую политику.

Участники встречи были проинформированы о том, что готовится конференция министров на тему миграции по Средиземному морю, которая пройдет 24 июля в Тунисе и станет важной возможностью в области усиления сотрудничества с североафриканскими партнерами.