В Каталонии задержали мужчину, ранившего полицейских

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в каталонском муниципалитете Гава (провинция Барселона), задержан, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.

"Задержан виновник инцидента в Гаве", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что, по предварительной версии, речь не идет о теракте. © Fotolia / samantha vial В Испании в результате перестрелки ранены двое полицейских

Перестрелка произошла рядом с траурным залом морга города Гава. Как сообщает агентство Europa Press, полицейские подошли к припаркованной рядом машине, после чего прозвучали выстрелы. Один из полицейских ранен в челюсть, второй — в ногу. Пострадавшие — сотрудники местной полиции, им 50 и 62 года.

Выстрелы неизвестный произвел из длинноствольного оружия — из винтовки или автомата "Калашникова". С места преступления мужчина скрылся на автомобиле Alfa Romeo. Позже этот автомобиль был обнаружен в муниципалитете Каньельес, расположенном в 30 километрах от Гавы. Нападавшего в машине не было, он ушел пешком и забаррикадировался в одном из домов. По предварительной версии, он был ранен во время перестрелки. Как сообщает elperiodico.es, нападавший — испанец.

Издание также утверждает, что это преступление связано с перестрелкой, произошедшей на прошлой неделе в центре Виланова-и-ла-Желтру (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония). В результате стрельбы у одного из баров муниципалитета Виланова погиб мужчина. Нападавший скрылся. Как сообщает газета, во время стрельбы в этот четверг в траурном зале Гавы проходило прощание с погибшим.