Еврокомиссия разделяет обеспокоенности Европарламента по Турции

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия разделяет многие из обеспокоенностей, выраженных Европарламентом в резолюции по Турции, сообщил РИА Новости представитель исполнительной коллегии Евросоюза, пожелавший остаться неназванным.

Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу. В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против — 64.

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик, со своей стороны, назвал принятую Европарламентом резолюцию односторонней и политически ангажированной.

"Комиссия принимает к сведению голосование Европейского парламента. Мы разделяем многие из озабоченностей, выраженных членами парламента, и неоднократно заявляли об этом в течение последних месяцев", — сказал собеседник агентства.

В то же самое время, по его словам, Еврокомиссия исходит из заявления глав МИД стран-членов ЕС от 28 апреля о необходимости "держать открытыми все каналы коммуникаций" с Турцией. "ЕС должен продолжать выражать свои обеспокоенности в открытой и конструктивной манере. ЕС ожидает от Турции соблюдения самых высоких стандартов при обеспечении верховенства закона и основных прав, в соответствии с международными обязательствами и статусом Турции как страны-кандидата (в члены ЕС – ред.)", — сказал представитель коллегии еврокомиссаров.