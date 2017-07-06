В ДНР отметили, что украинские силовики стали лучше обращаться с пленными

ДОНЕЦК 6 июл — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова отметила снижение количества случаев плохого обращения с пленными на территории, контролируемой правительством Украины, по сравнению с 2014 годом.

"На данный момент если к нам приходит какая то информация о том, что есть плохое обращение (с пленными — ред.)… мы сразу пишем заявки в международные организации, мы сразу выходим на представителей украинской стороны и стараемся это предотвращать. Я не могу сказать, что это действенно на 100%. Но на данный момент то, что было в 2014 году, и то, что есть в 2017 году, сейчас этого (плохого обращения с пленными — ред.) намного меньше", — сказала журналистам Морозова.