В Испании в результате перестрелки ранены двое полицейских

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. По меньшей мере двое полицейских получили ранения в результате перестрелки в муниципалитете Гава (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония), сообщает издание elperiodico.com.

Перестрелка произошла рядом с траурным залом городского морга. Как сообщает агентство Europa Press, полицейские подошли к припаркованной рядом машине, после чего прозвучали выстрелы.

Свидетели, на которых ссылается elperiodico.com, утверждают, что нападавший – бородатый мужчина, выходец из стран Магриба. Выстрелы он произвел из длинноствольного оружия – из винтовки или автомата "Калашникова". С места преступления мужчина скрылся на автомобиле Alfa Romeo.

Один из полицейских, получивший ранение в шею, находится в тяжелом состоянии.

В поисках преступника участвуют сотрудники каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra, в операции участвует вертолет.