Литва и НАТО подписали договор о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

ВИЛЬНЮС, 6 июл — РИА Новости. Вице-министр обороны Литвы Эдвин Керза и помощник генерального секретаря НАТО Сорин Дукару подписали в четверг в Брюсселе договор об укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба министерства обороны балтийской республики.

"С ростом угроз в цифровом пространстве обеспечение кибернетической безопасности для Литвы сегодня является одним из важнейших приоритетов, поэтому важно развивать международное сотрудничество в этой сфере как с международными организациями, в первую очередь с НАТО, так и с отдельными странами", — цитирует слова вице-министра Керзы пресс-служба ведомства.

Как отмечает вице-министр, "кибербезопасность является частью коллективной обороны, мы должны быть готовы вместе с союзниками в случае угрозы защищать это пространство". Он добавил, что данное соглашение позволит Литве и НАТО обмениваться информацией.

По данным Минобороны, Литва ранее учредила Национальный центр кибернетической безопасности, отвечающий за защиту сетей компьютерной инфраструктуры госинстанций и критической системы, благодаря сотрудничеству с НАТО, в случае масштабной атаки, альянс будет готов предоставить всю необходимую помощь союзникам.