Политолог: разорвавшие отношения с Катаром страны воздержались от эскалации

КАИР, 6 июл — РИА Новости. Разорвавшие отношения с Катаром четыре арабские государства, главы МИД которых собрались в среду в Египте для обсуждения кризиса, приняли неожиданное решение, воздержавшись от эскалации и дав отсрочку ради мирных усилий, заявил РИА Новости египетский политолог Хасан Нафиа.

Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна по ситуации вокруг Катара прошло в среду в Каире. Арабская "четверка" в итоговом заявлении подтвердила, что Катар отказался от выполнения их требований, и выразила сожаление в связи с позицией Дохи, однако не стала вводить новые санкции.

"Были реальные опасения эскалации перед встречей, однако заявление оказалось противоположным ожиданиям и не содержало обостряющих шагов", — заявил Нафиа.

По оценке эксперта, в заявлении квартет продемонстрировал желание дать отсрочку и шанс силам, заинтересованным в мирном решении, а также понимание того, что настойчивость в этой ситуации навредит всем.

При этом, по словам политолога, результаты встречи показали, что разрешение катарского кризиса займет время из-за его сложности.

"Он связан не только со спонсорством терроризма или поддержкой "Братьев-мусульман"…, он связан с региональной обстановкой, арабо-израильским конфликтом, а также кризис отражает желание Саудовской Аравии и ОАЭ… играть руководящую роль в регионе", — считает Нафиа.

Роль США



Эксперт подчеркнул, что, говоря о катарском кризисе, нельзя забывать о США.

"Позиция США будет решающей в любом решении или эскалации", — сказал он.

Нафиа отметил, что влияние США можно было заметить уже в среду, когда публикация заявления "квартета" стран была отложена до завершения разговора президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с американским лидером Дональдом Трампом.

"Похоже, что разговор повлиял на изменение заявления, как минимум, чтобы умерить его тон. Очевидно, что имело место американское вмешательство, чтобы не допустить эскалации и дать шанс урегулированию", — считает египетский политолог.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.