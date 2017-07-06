В ДНР заявили, что без компромисса и диалога обмен пленными невозможен

ДОНЕЦК 6 июл — РИА Новости. Обмен пленными в Донбассе невозможен без компромиссного решения, самопровозглашенная ДНР призывает Киев к конструктивному диалогу, заявила журналистам омбудсмен республики Дарья Морозова.

Ранее представители Киева, ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. В среду полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": украинская сторона полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которые ожидается обменять со стороны республики.

"Вчера мы предоставили украинской стороне список, сегодня мы его отошлем в письменном виде… если не будет найдено компромиссное решение, обмена не будет. Поэтому предлагаю все-таки вернуться к конструктивному диалогу", — сказала Морозова.

Она расценила позицию Киева в вопросе обмена пленными с ДНР как шантаж.

"Мы это можем оценивать как шантаж с украинской стороны, либо как опять очередную отговорку от обмена. Я, как переговорщик, делаю выводы, что украинская сторона не хочет забирать своих ребят. Не хочет отдавать наших людей", — сказала Морозова.

Она пояснила, что представители Киева согласились на процедуру обмена пленными только при условии включения в список людей, которые которые отбывают наказание на территории РФ, и всех крымских татар. Морозова отметила, что данное требование находиться за рамками минского процесса.

Ранее Морозова не однократно заявляла, что Киев отказывается передавать сторонников республик, осужденных по особо тяжким статьям.