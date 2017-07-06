МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство Южной Осетии и "Газпром" в сентябре подпишут соглашение о газификации республики, инвестиции оцениваются в 2,5 миллиарда рублей, сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Мы договорились о том, что есть необходимость газификации Южной Осетии. Поэтому в этом году будет подготовлена вся документация, в сентябре правительство подпишет соглашение с "Газпромом", и со следующего года начнется газификация республики", — цитирует Бибилова агентство Sputnik Южная Осетия.

Как уточнил глава Южной Осетии, "Газпром" готов профинансировать разведение газовых сетей на территории республики на сумму более 2,5 миллиардов рублей.

Президент отметил, что цена на газ будет приведена в соответствие с ценами Северной Осетии, однако постепенно, без резких скачков и только параллельно с увеличением заработной платы в республике до среднего уровня зарплаты по СКФО.

Предполагается, что газификация районов займет около полутора лет.