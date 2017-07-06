В Нигере военные убили 14 мирных жителей, перепутав их с боевиками

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Военнослужащие армии Нигера убили 14 безоружных мирных жителей на юго-востоке страны, перепутав их с боевиками исламистской группировки "Боко Харам", передает агентство Рейтер со ссылкой на местного высокопоставленного чиновника.

По данным агентства, военные Нигера патрулировали закрытую военную зону неподалеку от деревни Абадам рядом с озером Чад в среду вечером. Во время службы они открыли огонь по людям, которые оказались фермерами, сообщил секретарь региона Диффа.

"Четырнадцать человек мертвы. Абадам — деревня, расположенная неподалеку от зоны боевых действий, доступ в которую запрещен на протяжении долгого времени. Любой человек, который появляется вблизи района, рассматривается как боевик "Боко Харам", — приводит агентство слова секретаря Яхья Годи.

Он добавил, что двое убитых были гражданами Нигера, остальные — из соседней Нигерии, где располагаются боевики "Боко Харам".

Агентство отмечает, что причины, по которым военные начали стрелять, как и то, почему мирные жители оказались в запретной зоне, неизвестны. По словам одного из очевидцев, фермеры только закончили обедать, как был открыть огонь.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.