В Генпрокуратуре Украины прокомментировали отказ Януковича от адвокатов

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Отказ экс-президента Украины Виктора Януковича от адвокатов не помешает рассмотрению Оболонским районным судом Киева уголовного дела против него о госизмене, после предоставления бывшему главе государства госзащитника рассмотрение дела продолжится, заявил в четверг генпрокурор Юрий Луценко.

"На Украине существует сложившаяся практика выделения любому человеку государственного защитника, именно по этой процедуре пошел сегодня суд… Государственный адвокат будет предоставлен Януковичу, суд будет проходить дальше", — сказал Луценко журналистам в четверг.