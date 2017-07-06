В Пекине из-за ливневых дождей эвакуировали более 3,5 тысячи человек

ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Почти 3,5 тысячи человек в китайской столицы были эвакуированы в безопасные места из-за ливневых дождей, обрушившихся на Пекин еще в среду вечером, сообщает агента Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.
Власти активировали системы реагирования в чрезвычайных ситуациях. В настоящий момент в городе работают 38 насосных станций, чтобы предотвратить затопление улиц.
Метеорологи во второй половине дня в четверг объявили предупреждение о том, что ливни продолжатся и в ночь на пятницу.
Из-за дождей сотни рейсов в аэропорту Пекина "Шоуду" были задержаны или отменены, поезда также ходят с задержкой.