В Пекине из-за ливневых дождей эвакуировали более 3,5 тысячи человек

Прохожие во время сильного дождя на площади Тяньаньмэнь в Пекине, КНР. 6 июля 2016

Прохожие во время сильного дождя на площади Тяньаньмэнь в Пекине, КНР. 6 июля 2016

ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Почти 3,5 тысячи человек в китайской столицы были эвакуированы в безопасные места из-за ливневых дождей, обрушившихся на Пекин еще в среду вечером, сообщает агента Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

По данным пекинской метеорологической обсерватории, за последние 20 часов в Пекине выпало 53,6 миллиметра осадков.

Власти активировали системы реагирования в чрезвычайных ситуациях. В настоящий момент в городе работают 38 насосных станций, чтобы предотвратить затопление улиц.

Метеорологи во второй половине дня в четверг объявили предупреждение о том, что ливни продолжатся и в ночь на пятницу.

Из-за дождей сотни рейсов в аэропорту Пекина "Шоуду" были задержаны или отменены, поезда также ходят с задержкой.