В Раде предложили обменять российских пограничников на пленных силовиков

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от президентского "Блока Петра Порошенко", глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз предлагает Киеву решить проблему попавших в плен в Донбассе украинских силовиков с помощью задержанных российских пограничников.

На минувшей неделе пресс-служба погрануправления ФСБ России по Крыму сообщила, что два сотрудника управления в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками. Украинский суд 30 июня арестовал российских пограничников на 15 суток. Служба безопасности Украины в четверг сообщила, что завела в отношении них уголовное дело за "посягательство на территориальную целостность" страны.

"Убеждена, что мы должны менять задержанных сотрудников ФСБ на наших военнослужащих. Это единственный на сегодня механизм возвращения наших граждан домой. Для этого те, кто заблудился в степях Южной Украины, должны сесть за решетку. Все основания для этого существуют. Без обмена на наших граждан оба сотрудника ФСБ не вернутся домой быстро", – приводит слова Фриз пресс-служба ее партии.

Депутат, в частности, предложила таким образом освободить двух бойцов сил специальных операций, которые были задержаны в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Ранее пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму выразила надежду, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию РФ".