Украинские силовики на учениях подстрелили журналиста

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Оператор местного издания получил огнестрельное ранение во время военных учений в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает информационный портал "Первый Криворожский".
Учения проходили в четверг в помещении и возле здания Саксаганского райсовета, в съемках постановочного кадра вызвался принять участие оператор портала Вячеслав Волк.
Он играл роль провокатора, а военнослужащие "отрабатывали на нем свои навыки".
"После отработки Вячеслава завели внутрь здания, и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок. Военнослужащие доставили нашего оператора во вторую горбольницу с ранением в шею. Сейчас Вячеслав находится на операционном столе", — пишет издание.
Во время военных учений в Кривом Роге оператор получил огнестрельное ранение— Первый Криворожский (@1kr_ua) 6 июля 2017 г.
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