Украинские силовики на учениях подстрелили журналиста

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Оператор местного издания получил огнестрельное ранение во время военных учений в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает информационный портал "Первый Криворожский".

Учения проходили в четверг в помещении и возле здания Саксаганского райсовета, в съемках постановочного кадра вызвался принять участие оператор портала Вячеслав Волк.

Он играл роль провокатора, а военнослужащие "отрабатывали на нем свои навыки".

"После отработки Вячеслава завели внутрь здания, и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок. Военнослужащие доставили нашего оператора во вторую горбольницу с ранением в шею. Сейчас Вячеслав находится на операционном столе", — пишет издание.