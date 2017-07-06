В Пекине начали проверку после тест-драйва в городе беспилотного автомобиля

ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Дорожная полиция Пекина начала расследование, после того как в СМИ появились сообщения о тестировании на улицах города беспилотного автомобиля компании Baidu Inc, в котором находился сам глава корпорации, следует из сообщения полиции.

Газета China Daily сообщила, что китайский техногигант компания Baidu Inc в среду протестировала свой беспилотный автомобиль. Испытания автомобиля, в пассажирском кресле которого находился сам глава компании Робин Ли, прошли в районе пятого транспортного кольца китайской столицы. Сообщалось, что в автомобиле был еще один сотрудник компании, но и он не управлял автомобилем.

"Управление движением транспорта пристально следит за сообщениями СМИ о том, что беспилотный автомобиль компании Baidu выехал на дорогу, и в настоящее время проверяет эту информацию", — говорится в распространенном сообщении.

Дорожная полиция заявила, что приветствует развитие технических инноваций, однако технологии должны внедряться в соответствии с законом. Власти обещали принять соответствующие меры в отношении нарушителей закона о безопасности дорожного движения.

По китайским законам, транспортное средство не может выезжать на дорогу без квалифицированного водителя за рулём. Газета China Daily пишет, что Baidu отказалась отвечать на вопрос, получала ли разрешение на проведение тестирования.

В декабре 2015 года китайские СМИ писали, что Baidu открывает новый бизнес и планирует в течение следующих трех лет начать выпуск беспилотных автомобилей. По данным компании, китайский рынок самоуправляемых автомобилей оценивается в десятки миллионов юаней. Однако весь бизнес, связанный с автомобилями, в том числе системы безопасности вождения и энергосбережения может стоить триллионы юаней.