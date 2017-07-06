Народная милиция ЛНР помогла ОБСЕ вернуть потерянный в Донбассе беспилотник

ЛУГАНСК, 6 июл — РИА Новости. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики помогли вернуть наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ утерянный в Донбассе беспилотный летательный аппарат, сообщил в четверг официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в пресс-службе миссии ОБСЕ заявили, что 3 июля при проведении мониторинга в районе подконтрольного ЛНР Славяносербска потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Марочко заявлял, что Народная милиция участвует в поисках беспилотника.

"Народная милиция ЛНР продолжает оказывать содействие в работе представителям СММ ОБСЕ. Так, вчера наблюдателям ОБСЕ был возвращен утраченный БПЛА", — сказал Марочко на брифинге.

Он уточнил, что это уже пятый беспилотник, возвращенный наблюдательной миссии в этом году. "Также мы проводим проверку и разминирование участков местности, на которых СММ проводит мониторинг", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.