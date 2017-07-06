СМИ: в Швеции из-за изнасилований проведут музыкальный фестиваль без мужчин

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции Bravalla Festival в следующем году смогут посетить только женщины из-за сообщений об изнасилованиях и домогательствах на мероприятии, сообщает издание Telegraph. © AP Photo / Cliff Owen В Филадельфии поймали подозреваемого в изнасиловании, отпущенного по ошибке

По информации издания, в этом году поступили сообщения о четырех изнасилованиях и 23 случаях сексуального насилия на фестивале. Это привело к решению отменить Bravalla Festival в следующем году. Организаторы мероприятия заявили, что "некоторые мужчины, очевидно, не умеют себя вести".

Шведская радиоведущая и комедийная актриса Эмма Кникаре (Emma Knyckare) выступила с предложением провести фестиваль только для женщин. Позже она сообщила в своем аккаунте в микроблоге Twitter, что "первый фестиваль без мужчин в Швеции пройдет следующим летом".

Bravalla Festival – четырехдневный музыкальный фестиваль, который проходит в Швеции с 2013 года. Ежегодно его посещают около 50 тысяч человек. Сообщается, что в 2016 году на мероприятии было зафиксировано пять изнасилований и 12 случаев сексуальных домогательств.