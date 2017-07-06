США достают старые папки: что делать европейцам при вторжении России

Илья Плеханов, для РИА Новости
Тема вероятного военного конфликта между НАТО и Россией в странах Балтии постоянно присутствует на повестке дня зарубежных аналитиков и СМИ. Недавно на границе Польши и Литвы завершились очередные учения НАТО, в ходе которых отрабатывали сценарий действий в случае вторжения России в страны Балтии. На лето-осень запланирован еще целый ряд маневров Вооруженных сил альянса.
Балтийские повстанцы
Еще одни российские учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, уже вызвали массу громких и местами истеричных заявлений.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на днях заявила: "С августа по октябрь недалеко от нас пройдут регулярные крупные учения Вооруженных сил Российской Федерации "Запад". Мы должны быть вместе с союзниками в равной степени спокойными и настороженными. С большой вероятностью будет отрабатываться масштабная военная операция против НАТО, и, очевидно, мы увидим разные информационные атаки, цель которых — посеять путаницу и недоверие". Президент Литвы Даля Грибаускайте и вовсе в июне назвала главной угрозой для стран Балтии и Польши "существование России и Белоруссии на востоке".
Еще в феврале прошлого года военно-аналитическая корпорация RAND моделировала нападение России на страны Балтии (такие модели начали строить еще летом 2014 года) и пришла к выводу, что через 60 часов после начала активных действий российские войска были бы в Таллине, а при "негативном сценарии" — и вовсе через 36 часов. На основе результатов специалисты посчитали, что рациональнее прорабатывать варианты ведения партизанской войны против российских войск, нежели готовиться к лобовым столкновениям.
Осенью прошлого года газета The New York Times разразилась статьей "Напуганная Россией, крохотная Эстония готовит нацию повстанцев". Лига обороны Эстонии проводит время от времени учения для своих 25 с половиной тысяч членов и готовит их к партизанским боям, в том числе обучая изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), которые нанесли немалый урон силам Коалиции в Ираке и Афганистане. Как пишет газета, эстонские солдаты, которые в составе сил Коалиции были в Афганистане, говорят, что они оценили эффективность СВУ и что "русские — тоже люди, и будут напуганы" их применением.
В Литве тоже не отстают. В стране периодически печатают пособия по ведению партизанской войны и проводят учения Союза стрелков Литвы по действию в случае оккупации страны.
Партизаны швейцарских Альп
Но особенно отличился полковник Кевин Стрингер, глава управления стратегии, планирования и политики в европейском Командовании сил специальных операций США. Он предложил странам Балтии, Скандинавии и Силам специального назначения США тщательно изучать опыт Швейцарии времен холодной войны, когда в маленьком государстве был разработан детальный план действий в случае оккупации силами стран Варшавского договора.
В докладе о политике безопасности Швейцарии от 1973 года прямо указывалось, что жители страны должны оказывать гражданское неповиновение "в рамках международных законов", а выжившим после разгрома военнослужащим регулярных подразделений необходимо начать подрывную деятельность. Швейцария делилась на 80 оперативных районов сопротивления. В стране создавалась сеть подполья, "спящие ячейки", вербовались сотрудники ядра будущего сопротивления. Считалось, что костяк структуры будут составлять 800 человек. К моменту отказа в 1990 году от подготовки к партизанской войне в Швейцарии были завербованы около 400 человек.
По мнению Стрингера, этот опыт вполне подойдет и для стран Балтии. Несмотря на то что Швейцария — горная страна, партизанская война, по плану, должна была разворачиваться на плато и городах, где находится вся инфраструктура и сконцентрировано население. Природные условия и мультиязычность делают опыт Швейцарии, по мнению полковника, подходящим и для планирования партизанской войны в Прибалтике.