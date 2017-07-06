Глава Южной Кореи предложил КНДР возобновить встречи разделенных семей

Девушка в одном из скверов в городе Чондончжин в Республике Корея. Архивное фото

Девушка в одном из скверов в городе Чондончжин в Республике Корея. Архивное фото

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался за возобновление с КНДР встреч между разобщенными из-за раскола страны родственниками, а также организацию посещения ими могил предков, передает в четверг южнокорейское агентство Рёнхап.

Находящийся в Германии Мун Чжэ Ин выступал в Берлине в Фонде имени Кёрбера (Körber-Stiftung).

"Пока еще живы разделенные родственники, они должны встречаться со своими семьями", — приводит агентство слова президента. По его словам, это "неотложная гуманитарная проблема, которую нужно решать прежде всего".

"Если Северная Корея пока не готова, мы позволим членам разделенных семей с Севера побывать на могилах их предков хотя бы на нашей стороне", — сказал президент Южной Кореи.