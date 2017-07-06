Турция осудила призыв ЕП приостановить переговоры о ее членстве

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Турция считает принятую Европарламентом резолюцию с призывом приостановить переговоры о турецком членстве в ЕС односторонней и политически ангажированной, заявил министр страны по делам ЕС Омер Челик.

Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу. В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против – 64.

"Резолюция ЕП необъективна, мы не принимаем ее как одностороннюю и политически ангажированную. Мы всегда готовы принять конструктивную критику, но эту резолюцию мы возвращаем обратно", — заявил Челик журналистам в Анкаре.

МИД Турции выпустил заявление, в котором также дана негативная оценка резолюции ЕП. "Резолюция содержит много безосновательных утверждений, она наносит урон репутации ЕП и не внесет позитивного вклада в наши отношения с ЕС", — отмечается в документе.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую 16 апреля закончился победой сторонников президента Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. После того как избирком и Верховный суд отклонили эту апелляцию, основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции обратилась с жалобой в ЕСПЧ.