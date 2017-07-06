В Варшаве проходит акция протеста против визита Трампа

ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Акция протеста против визита в Польшу президента США Дональда Трампа проходит в Варшаве в четверг.
Несколько десятков человек, среди которых представители левых партий и движений, развернули на улице Медова плакаты антиамериканского содержания. Они скандируют: "Трамп, иди домой!"
Полиция наблюдает за происходящим, но пока не вмешивается в действия протестующих.
Вскоре Трамп выступит с речью на площади Красиньских в Варшаве, к которой примыкает улица Медова.
Now in Warsaw #TruminPoland #TrumpwPolsce #notrump pic.twitter.com/VhElt7QcsN— Johanna Pruessing (@jo_prue) 6 июля 2017 г.