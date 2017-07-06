Силы безопасности Ирана задержали более 20 боевиков ИГ*

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Силы безопасности Ирана задержали 21 боевика террористической группировки "Исламское государство"* в городе Мешхед на северо-востоке страны, об этом сообщил заместитель прокурора города Хасан Хейдари.

"По итогам скоординированных и масштабных операций был задержан 21 боевик ИГ*", — приводит телеканал IRINN слова Хейдари, который отметил, что операции проводились после терактов в Тегеране.

По словам Хейдари, некоторые из задержанных — иранцы, другая часть — граждане Афганистана, которые, пройдя военную подготовку, смогли проникнуть в Иран по поддельным документам, чтобы совершить террористические атаки.

Седьмого июня группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.