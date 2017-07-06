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В мире

То, чего так долго ждали: Путин и Трамп проведут первую личную встречу

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (61)
14:1706.07.2017
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПортреты президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в пабе Юнион Джек в Москве. Архивное фотоПортреты президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в пабе Юнион Джек в Москве. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. То, чего так долго ждали как в Москве, так и в Вашингтоне, наконец, произойдет: в пятницу "на полях" саммита G20 в Гамбурге впервые лично встретятся президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу. 6 июля 2017
© REUTERS / Carlos Barria
Песков предложил журналисту изучить слова Трампа о вмешательстве в выборы
Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно продолжительное время. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским лидером произойдет только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского президента. Частично виной тому — давление со стороны антироссийски настроенной части американского истеблишмента, которая обвиняет РФ во вмешательстве в выборы президента США и с которой Трампу так или иначе приходится считаться.

Как в Москве, так и в Вашингтоне признают, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен "холодной войны". Потому первая личная встреча лидеров, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, приобретает особую важность.

"Встреча действительно важна, ее все ждут. У президентов состоялись четыре телефонных разговора, но этого, конечно, недостаточно, поскольку сейчас и для двусторонних отношений этот важен разговор, двусторонние отношения практически на нуле. Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, имеет первоочередное значение", — подчеркнул он.

Что обсудят

Очевидно, что тем для разговора у двух лидеров накопилось немало. Нет сомнений, что российская сторона на встрече поднимет вопрос о ситуации с дипломатической собственностью страны в США. В конце декабря прошлого года администрация бывшего президента Барака Обамы ввела новый пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на работающих в России американских дипломатов". В частности, Соединенные Штаты закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. В Москве тогда решили не вводить зеркальные меры, как того требует дипломатическая практика, с оглядкой на то, что решение было принято все-таки уходящей администрацией. Впрочем, эти ограничительные меры с России так и не были сняты и с приходом в Белый дом нового президента.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Песков заявил, что Путин готов ответить Трампу на вопрос о геях в Чечне
В Кремле предупредили: терпение Москвы на исходе. "Я думаю даже, что и американцам как-то уже, наверное, надоело "блистать", говорю в кавычках, в качестве одного из нарушителей Венской конвенции о дипломатических отношениях", — отметил Ушаков.

Ранее СМИ сообщали, что в России рассматривают возможность ареста американской государственной собственности в Москве в качестве ответной меры. Так, речь может идти о дипломатической даче США в Серебряном бору и даже резиденции посла в РФ Спасо-Хаус.

Ожидается, что президенты обсудят в Гамбурге и международную тематику. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис на Украине. "В беседе с Трампом может быть затронута тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность", — добавил Ушаков.

В экспертном же сообществе лидерам советуют сконцентрироваться на сирийском урегулировании и ситуации на корейском полуострове. "В российских интересах будет свести встречу к двум сюжетам — ближневосточному и северокорейскому, потому что украинская тематика — тупиковая, и по ней на текущих этапах договориться невозможно", — объяснил в разговоре с РИА Новости программный директор фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

Вашингтон ранее расширил санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В "черный список" попали ряд чиновников из РФ и Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин и Трамп вряд ли будут обсуждать поставку ПВО в Польшу, заявил Песков
"По Сирии и Корее есть возможность маневрировать, есть возможность для дипломатического творчества. Там гораздо больше общих интересов у России и США, чем по Украине. К тому же, по Сирии есть определенные риски —  риски непреднамеренных инцидентов, столкновений и так далее. Если разговор сведется к Сирии и Корее — это в российских интересах", — считает эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США готовы к серьезным шагам в отношении КНДР, но не устанавливают никаких "красных линий" в реагировании на действия Пхеньяна.

Как обсудят

Если с темами беседы было все более-менее понятно с самого начала, то формат встречи до последнего оставался загадкой — будут ли это полноценные переговоры двух лидеров или же президенты кратко побеседуют "на ногах".

Большая часть последних переговоров между руководителями РФ и США следовали именно второму сценарию: так, например, на саммите АТЭС в Перу в ноябре 2016 года Путин и Обама коротко пообщались в буквальном смысле в коридоре. На G20 в Анталье в 2015 году переговоры также прошли не в отдельном кабинете в присутствии других членов делегации: перед заседанием "двадцатки" президенты заняли кресла друг напротив друга вблизи стойки с напитками и в присутствии лишь переводчиков кратко побеседовали в течение 20 минут.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу
© REUTERS / Carlos Barria
Трамп рассказал, кто мог вмешиваться в выборы в США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник сообщил, что формат встречи Путина и Трампа может быть "любым" — "какой будет удобен". В целом же, по словам главы российского МИД, личная встреча двух лидеров позволит преодолеть "ненормальный этап" в отношениях Москвы и Вашингтона.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков все же заверил, что речь идет именно "о сидячей полноформатной двусторонней встрече", однако она будет "достаточно ограничена по времени".

Впрочем, в Кремле надеются, что этого времени будет достаточно, чтобы понять "истинный подход" американского лидера к отношениям с Россией, а "не тот подход, который транслируется средствами массовой информации".

Фон

В Соединенных Штатах и в западных странах с интересом ожидают предстоящей встречи лидеров РФ и США. Еще бы: Трамп наконец встретится с тем, кто "помог" ему выиграть президентские выборы. В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в предвыборный процесс, аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тиллерсон назвал главную тему переговоров Путина и Трампа
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Сам Трамп накануне встречи заявил, что вмешательство в президентские выборы в США могла совершить как Россия, так и другие страны.

Ожидания

В целом, эксперты предостерегают от завышенных ожиданий по результатам первой встречи президентов. "Прорывов, наверное, все-таки ожидать не следует, и, прежде всего, на мой взгляд, именно из-за внутренней ситуации в США, где любые прорывы, они станут проблемой для самого Трампа и его оппозиции, которая будет говорить, что он уступил, пошел навстречу (России)", — считает руководитель сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Сергей Каратаев.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путину и Трампу важно обсудить видение отношений, считает Тиллерсон
По его мнению, результаты "будут очень аккуратные". "В прессу мало что попадет, но главное, чтобы это было началом диалога", — добавил эксперт.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, в свою очередь, подчеркнул, что встреча в Гамбурге и "не ставит перед собой задачу заключить какие-то соглашения". "От ознакомительных встреч никогда не ждут никаких прорывов. Хорошо, что это будет началом диалога, которого фактически нет на высшем уровне", — полагает он.

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