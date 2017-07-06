То, чего так долго ждали: Путин и Трамп проведут первую личную встречу

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. То, чего так долго ждали как в Москве, так и в Вашингтоне, наконец, произойдет: в пятницу "на полях" саммита G20 в Гамбурге впервые лично встретятся президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
Как в Москве, так и в Вашингтоне признают, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен "холодной войны". Потому первая личная встреча лидеров, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, приобретает особую важность.
"Встреча действительно важна, ее все ждут. У президентов состоялись четыре телефонных разговора, но этого, конечно, недостаточно, поскольку сейчас и для двусторонних отношений этот важен разговор, двусторонние отношения практически на нуле. Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, имеет первоочередное значение", — подчеркнул он.
Что обсудят
Очевидно, что тем для разговора у двух лидеров накопилось немало. Нет сомнений, что российская сторона на встрече поднимет вопрос о ситуации с дипломатической собственностью страны в США. В конце декабря прошлого года администрация бывшего президента Барака Обамы ввела новый пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на работающих в России американских дипломатов". В частности, Соединенные Штаты закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. В Москве тогда решили не вводить зеркальные меры, как того требует дипломатическая практика, с оглядкой на то, что решение было принято все-таки уходящей администрацией. Впрочем, эти ограничительные меры с России так и не были сняты и с приходом в Белый дом нового президента.
Ранее СМИ сообщали, что в России рассматривают возможность ареста американской государственной собственности в Москве в качестве ответной меры. Так, речь может идти о дипломатической даче США в Серебряном бору и даже резиденции посла в РФ Спасо-Хаус.
Ожидается, что президенты обсудят в Гамбурге и международную тематику. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис на Украине. "В беседе с Трампом может быть затронута тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность", — добавил Ушаков.
В экспертном же сообществе лидерам советуют сконцентрироваться на сирийском урегулировании и ситуации на корейском полуострове. "В российских интересах будет свести встречу к двум сюжетам — ближневосточному и северокорейскому, потому что украинская тематика — тупиковая, и по ней на текущих этапах договориться невозможно", — объяснил в разговоре с РИА Новости программный директор фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев.
Вашингтон ранее расширил санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В "черный список" попали ряд чиновников из РФ и Донбасса.
Ранее Трамп заявил, что США готовы к серьезным шагам в отношении КНДР, но не устанавливают никаких "красных линий" в реагировании на действия Пхеньяна.
Как обсудят
Если с темами беседы было все более-менее понятно с самого начала, то формат встречи до последнего оставался загадкой — будут ли это полноценные переговоры двух лидеров или же президенты кратко побеседуют "на ногах".
Большая часть последних переговоров между руководителями РФ и США следовали именно второму сценарию: так, например, на саммите АТЭС в Перу в ноябре 2016 года Путин и Обама коротко пообщались в буквальном смысле в коридоре. На G20 в Анталье в 2015 году переговоры также прошли не в отдельном кабинете в присутствии других членов делегации: перед заседанием "двадцатки" президенты заняли кресла друг напротив друга вблизи стойки с напитками и в присутствии лишь переводчиков кратко побеседовали в течение 20 минут.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков все же заверил, что речь идет именно "о сидячей полноформатной двусторонней встрече", однако она будет "достаточно ограничена по времени".
Впрочем, в Кремле надеются, что этого времени будет достаточно, чтобы понять "истинный подход" американского лидера к отношениям с Россией, а "не тот подход, который транслируется средствами массовой информации".
Фон
В Соединенных Штатах и в западных странах с интересом ожидают предстоящей встречи лидеров РФ и США. Еще бы: Трамп наконец встретится с тем, кто "помог" ему выиграть президентские выборы. В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в предвыборный процесс, аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.
Сам Трамп накануне встречи заявил, что вмешательство в президентские выборы в США могла совершить как Россия, так и другие страны.
Ожидания
В целом, эксперты предостерегают от завышенных ожиданий по результатам первой встречи президентов. "Прорывов, наверное, все-таки ожидать не следует, и, прежде всего, на мой взгляд, именно из-за внутренней ситуации в США, где любые прорывы, они станут проблемой для самого Трампа и его оппозиции, которая будет говорить, что он уступил, пошел навстречу (России)", — считает руководитель сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Сергей Каратаев.
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, в свою очередь, подчеркнул, что встреча в Гамбурге и "не ставит перед собой задачу заключить какие-то соглашения". "От ознакомительных встреч никогда не ждут никаких прорывов. Хорошо, что это будет началом диалога, которого фактически нет на высшем уровне", — полагает он.