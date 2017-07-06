То, чего так долго ждали: Путин и Трамп проведут первую личную встречу

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. То, чего так долго ждали как в Москве, так и в Вашингтоне, наконец, произойдет: в пятницу "на полях" саммита G20 в Гамбурге впервые лично встретятся президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно продолжительное время. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским лидером произойдет только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского президента. Частично виной тому — давление со стороны антироссийски настроенной части американского истеблишмента, которая обвиняет РФ во вмешательстве в выборы президента США и с которой Трампу так или иначе приходится считаться.

Как в Москве, так и в Вашингтоне признают, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен "холодной войны". Потому первая личная встреча лидеров, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, приобретает особую важность.

"Встреча действительно важна, ее все ждут. У президентов состоялись четыре телефонных разговора, но этого, конечно, недостаточно, поскольку сейчас и для двусторонних отношений этот важен разговор, двусторонние отношения практически на нуле. Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, имеет первоочередное значение", — подчеркнул он.

Что обсудят

Очевидно, что тем для разговора у двух лидеров накопилось немало. Нет сомнений, что российская сторона на встрече поднимет вопрос о ситуации с дипломатической собственностью страны в США. В конце декабря прошлого года администрация бывшего президента Барака Обамы ввела новый пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на работающих в России американских дипломатов". В частности, Соединенные Штаты закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. В Москве тогда решили не вводить зеркальные меры, как того требует дипломатическая практика, с оглядкой на то, что решение было принято все-таки уходящей администрацией. Впрочем, эти ограничительные меры с России так и не были сняты и с приходом в Белый дом нового президента.

В Кремле предупредили: терпение Москвы на исходе. "Я думаю даже, что и американцам как-то уже, наверное, надоело "блистать", говорю в кавычках, в качестве одного из нарушителей Венской конвенции о дипломатических отношениях", — отметил Ушаков.

Ранее СМИ сообщали, что в России рассматривают возможность ареста американской государственной собственности в Москве в качестве ответной меры. Так, речь может идти о дипломатической даче США в Серебряном бору и даже резиденции посла в РФ Спасо-Хаус.

Ожидается, что президенты обсудят в Гамбурге и международную тематику. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис на Украине. "В беседе с Трампом может быть затронута тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность", — добавил Ушаков.

В экспертном же сообществе лидерам советуют сконцентрироваться на сирийском урегулировании и ситуации на корейском полуострове. "В российских интересах будет свести встречу к двум сюжетам — ближневосточному и северокорейскому, потому что украинская тематика — тупиковая, и по ней на текущих этапах договориться невозможно", — объяснил в разговоре с РИА Новости программный директор фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

Вашингтон ранее расширил санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В "черный список" попали ряд чиновников из РФ и Донбасса.

"По Сирии и Корее есть возможность маневрировать, есть возможность для дипломатического творчества. Там гораздо больше общих интересов у России и США, чем по Украине. К тому же, по Сирии есть определенные риски — риски непреднамеренных инцидентов, столкновений и так далее. Если разговор сведется к Сирии и Корее — это в российских интересах", — считает эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США готовы к серьезным шагам в отношении КНДР, но не устанавливают никаких "красных линий" в реагировании на действия Пхеньяна.

Как обсудят

Если с темами беседы было все более-менее понятно с самого начала, то формат встречи до последнего оставался загадкой — будут ли это полноценные переговоры двух лидеров или же президенты кратко побеседуют "на ногах".

Большая часть последних переговоров между руководителями РФ и США следовали именно второму сценарию: так, например, на саммите АТЭС в Перу в ноябре 2016 года Путин и Обама коротко пообщались в буквальном смысле в коридоре. На G20 в Анталье в 2015 году переговоры также прошли не в отдельном кабинете в присутствии других членов делегации: перед заседанием "двадцатки" президенты заняли кресла друг напротив друга вблизи стойки с напитками и в присутствии лишь переводчиков кратко побеседовали в течение 20 минут.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник сообщил, что формат встречи Путина и Трампа может быть "любым" — "какой будет удобен". В целом же, по словам главы российского МИД, личная встреча двух лидеров позволит преодолеть "ненормальный этап" в отношениях Москвы и Вашингтона.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков все же заверил, что речь идет именно "о сидячей полноформатной двусторонней встрече", однако она будет "достаточно ограничена по времени".

Впрочем, в Кремле надеются, что этого времени будет достаточно, чтобы понять "истинный подход" американского лидера к отношениям с Россией, а "не тот подход, который транслируется средствами массовой информации".

Фон

В Соединенных Штатах и в западных странах с интересом ожидают предстоящей встречи лидеров РФ и США. Еще бы: Трамп наконец встретится с тем, кто "помог" ему выиграть президентские выборы. В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в предвыборный процесс, аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Сам Трамп накануне встречи заявил, что вмешательство в президентские выборы в США могла совершить как Россия, так и другие страны.

Ожидания

В целом, эксперты предостерегают от завышенных ожиданий по результатам первой встречи президентов. "Прорывов, наверное, все-таки ожидать не следует, и, прежде всего, на мой взгляд, именно из-за внутренней ситуации в США, где любые прорывы, они станут проблемой для самого Трампа и его оппозиции, которая будет говорить, что он уступил, пошел навстречу (России)", — считает руководитель сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Сергей Каратаев.

По его мнению, результаты "будут очень аккуратные". "В прессу мало что попадет, но главное, чтобы это было началом диалога", — добавил эксперт.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, в свою очередь, подчеркнул, что встреча в Гамбурге и "не ставит перед собой задачу заключить какие-то соглашения". "От ознакомительных встреч никогда не ждут никаких прорывов. Хорошо, что это будет началом диалога, которого фактически нет на высшем уровне", — полагает он.