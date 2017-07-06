Европарламент учредил специальную комиссию по борьбе с терроризмом

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за учреждение специальной парламентской комиссии по вопросам борьбы с терроризмом.

Голосование транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП, главной целью комиссии является содействие в обеспечении межгосударственного и межинституционного взаимодействия в борьбе с терроризмом.

В комиссию войдут 30 человек, ее первоначальный мандат определен сроком на 12 месяцев.