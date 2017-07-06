В подвергшемся обстрелу селе Алханлы не было огневой точки, заявили в Баку

БАКУ, 6 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявляет, что в подвергшемся обстрелу селе Алханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе не размещается штаб подразделений вооруженных сил республики и огневая точка.

Минобороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле села Алханлы в Карабахе. В результате обстрела погибли два человека, гражданским объектам был нанесен ущерб. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь заявило, что в ответ на обстрелы ВС Азербайджана подавляло огневые точки РСЗО TR-107, размещенные в селе на линии соприкосновения, и возложило всю ответственность за последствия на Баку.

"Сегодня и журналисты, и военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, убедились в том, что на территории села Алханлы нет никакого штаба подразделений ВС Азербайджана или огневой точки",- заявил руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы в четверг журналистам, находящимся на территории села Алханлы.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.