В ЕП призвали Евросоюз приостановить переговоры о членстве Турции

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.
"(Европарламент) призывает комиссию и государства-члены в соответствии с рамками переговоров без промедления приостановить переговоры о присоединении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений; подчеркивает, принимая во внимание замечания Венецианской комиссии по конституционной реформе, что предложенные поправки к Конституции не соответствуют основополагающим принципам разделения властей, не обеспечивают достаточных сдержек и противовесов, а также не соответствуют Копенгагенским критериям", — говорится в резолюции.
В документе подчеркивается, что переговоры о членстве Турции в ЕС должны быть также приостановлены в случае возможного восстановления смертной казни в стране.
"(Европарламент) призывает к немедленному и без условий освобождению всех заключенных, содержащихся (под стражей) без подтверждения индивидуального участия в совершении преступления", — говорится в документе.
Признавая важность отношений ЕС с Турцией, в частности, в том, что касается решения миграционного кризиса и борьбы с терроризмом, парламентарии указали и на необходимость того, чтобы политическое взаимодействие сторон было строго обусловлено соблюдением Анкарой принципов демократии, законности и фундаментальных прав.