В ДТП с автобусом на юге Китая погибли 19 человек

ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Автобус перевернулся на скоростной трассе в китайской провинции Гуандун в четверг, в результате ДТП погибли не менее 19 человек, сообщает телеканал CCTV. © РИА Новости / Павел Петров Перейти в фотобанк Водителя сгоревшего в Китае автобуса подозревают в поджоге

Авария произошла около 13.00 по местному времени (8.00 мск) в уезде Лунмэнь близ города Хуэйчжоу. На момент ДТП в автобусе находились 44 человека.

На месте работают спасатели и медики.

Причина аварии до сих пор не установлена. Не менее 10 человек с травмами разной тяжести были доставлены в больницы.

Сотрудники экстренных служб перекрыли участок дороги, где произошло ДТП.