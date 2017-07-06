СБУ завела дело против двух российских пограничников

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело на двух потерявшихся российских пограничников, сообщила пресс-служба СБУ.

Военнослужащих, которые сбились с маршрута во время учений, обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Против пограничников ведется досудебное расследование.

По утверждению СБУ, сотрудники ФСБ – заместитель начальника резервной заставы одной из военных частей Аскар Кулуб и начальник кинологической группы Владимир Кузнецов — с декабря 2016 года до 30 июня 2017 года "выполняли служебные задачи в интересах России с целью изменения границ территории или государственной границы Украины".

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении пограничников под стражу.

На прошлой неделе госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов.

В ФСБ сообщили, что два крымских пограничника по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны. В ведомстве пояснили, что на российско-украинской границе проводились учения. Инцидент произошел в районе города Армянск.