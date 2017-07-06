Песков предложил журналисту изучить слова Трампа о вмешательстве в выборы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил журналисту изучить заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве в президентские выборы в США, прежде чем задавать вопрос.

Ранее во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве Трамп заявил, что вмешательство в президентские выборы в США могла совершить как Россия, так и другие страны.

"Неправильная постановка вопроса, прочитайте заявление Трампа", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль прокомментирует слова Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

"Равно как и возможность, что это могли быть другие страны. Чувствуйте нюансы", — добавил Песков, поясняя слова Трампа о том, что к вмешательству могла быть причастна как Россия, так и другая страна.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.