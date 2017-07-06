СМИ сообщили об угрозе нового теракта в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Террористы в Брюсселе, возможно, готовят теракт против полиции, заявил в четверг глава полицейского профсоюза SLFP Винсент Жиль.
"Мы продолжаем оставаться конкретными мишенями", — приводит слова глава профсоюза телерадиокомпания RTL.
При этом Жиль не исключил, что террористы намеревались совершить громкий инцидент в общественном месте под видом полицейских.
В среду прокуратура Бельгии в ходе обысков в бельгийской столице задержала двух человек, которым были предъявлены обвинения в терроризме. В ночь на среду в брюссельской коммуне Андерлехт по шести адресам, в том числе в квартирах и гаражах, прошли обыски. Полицейские задержали четырех человек. В тайниках террористов были найдены детонаторы, два комплекта полицейской формы, бронежилеты, две радиостанции и полицейская мигалка. По информации СМИ, задержанные связаны с байкерским клубом "наездники-камикадзе", один из членов которого в 2016 году был приговорен к шести месяцам тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки.
В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта того же года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.