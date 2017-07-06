СМИ сообщили об угрозе нового теракта в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Террористы в Брюсселе, возможно, готовят теракт против полиции, заявил в четверг глава полицейского профсоюза SLFP Винсент Жиль.

О том, что террористы могли готовить террористическую атаку против одного из полицейских комиссариатов, свидетельствует полицейская униформа, найденная в ходе антитеррористического рейда в среду в Брюсселе.

"Мы продолжаем оставаться конкретными мишенями", — приводит слова глава профсоюза телерадиокомпания RTL.

При этом Жиль не исключил, что террористы намеревались совершить громкий инцидент в общественном месте под видом полицейских.

В среду прокуратура Бельгии в ходе обысков в бельгийской столице задержала двух человек, которым были предъявлены обвинения в терроризме. В ночь на среду в брюссельской коммуне Андерлехт по шести адресам, в том числе в квартирах и гаражах, прошли обыски. Полицейские задержали четырех человек. В тайниках террористов были найдены детонаторы, два комплекта полицейской формы, бронежилеты, две радиостанции и полицейская мигалка. По информации СМИ, задержанные связаны с байкерским клубом "наездники-камикадзе", один из членов которого в 2016 году был приговорен к шести месяцам тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки.

Прокуратура Бельгии, по словам ее представителя, продолжает поиски предполагаемых террористов, но опасается ответной реакции "загнанных" радикалов, аналогичной событиями 22 марта 2016 года, когда в Брюсселе прогремели два взрыва, жертвами которых стали 23 человека.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта того же года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.