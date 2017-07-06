Путин и Трамп вряд ли будут обсуждать поставку ПВО в Польшу, заявил Песков

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вопрос о поставке США в Польшу систем ПВО Patriot вряд ли будет обсуждаться на предстоящей в пятницу встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США в ночь на четверг подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Поставки комплексов должны начаться в 2022 году.

"Не думаю", — сказал Песков на вопрос, будет ли обсуждаться поставка в Польшу систем ПВО Patriot на личной встрече Путина и Трампа.