Песков: встреча Путина и Трампа покажет истинный подход США к отношениям

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом позволит понять "истинный подход" американского лидера к отношениям с Россией, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты России и США провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами, поскольку Вашингтону намерения Москвы пока неясны.

"Нет, у Кремля по-прежнему тоже нет понимания. Это такая взаимность, я бы сказал, о которой в данном случае можно только сожалеть. Но поэтому мы и ждем все первую встречу двух президентов. Они смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам и главное — это будет возможность познакомиться, понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание того, как выстраивать отношения с Белым домом.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 7 июля на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.