Исторический центр Вены включили в список Всемирного наследия под угрозой

ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО включил исторический центр Вены в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, говорится в коммюнике организации.

Такое решение связано с проектом по возведению многоэтажного здания в центре австрийской столицы. Комплекс будет включать в себя, в частности, отель Intercontinental и концертный зал.

Внутренний Город — исторический центр Вены — был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году.

В польском Кракове 2 июля началась 41-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе заседания комитет должен был рассмотреть вопрос о включении пяти объектов всемирного наследия в список объектов, находящихся под угрозой. В их числе, помимо исторического центра Вены, также Долина Катманду (Непал).

Также комитет оценит 34 объекта, номинированных на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году на включение в список номинированы семь природных памятников, один смешанный (как природный, так и культурный) и 26 культурных объектов.