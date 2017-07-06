Латвийский депутат, сравнивший русских со вшами, не приехал на ПА ОБСЕ

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Скандальный латвийский чиновник Эдвинс Шноре, оскорбивший русскоязычное население страны, назвав его "русской вошью", не приехал в Минск для участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее группа активистов написала обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой не пускать в республику Шноре после его националистских заявлений.

Не известно, повлияло ли письмо общественников, но в списках делегаций на Парламентской ассамблеи чиновника нет. Предполагалось, что он возглавит делегацию депутатов Латвии на летней сессии ПА ОБСЕ, однако в четверг в секретариате организации пояснили, что его визит отменен. Сам депутат публично не пояснял причины своего отказа от участия в сессии.

Эдвинс Шноре неоднократно попадал в скандалы на националистической почве: он резко выступает против русскоязычного населения Латвии, а также критикует советское наследие страны.

В мае комиссия латвийского Сейма по этике осудила оскорбительные высказывания, но вынесла Шноре лишь устное порицание. При этом парламентарий не принес публичных извинений и продолжает отстаивать свою позицию. На заседании профильной комиссии депутат пожаловался на неточную интерпретацию статьи и подчеркнул, что нельзя наказывать за выражение своего мнения.