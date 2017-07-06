Польша надеется подписать с США долгосрочный контракт о поставках СПГ

ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Варшава надеется в ближайшее время подписать с США долгосрочный контракт о поставках сжиженного газа, заявил президент Польши Анджей Дуда после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Варшаве в четверг.

"Говорили мы много о поставках газа в Польшу. Я очень рад, что первый транспорт со сжиженным газом пришел в Польшу 8 июня из Соединенных Штатов", — сказал Дуда.

"Это было успехом. Не было никаких проблем, никаких препятствий для того, чтобы этот газ оказался в нашем газопорте, и это открывает дорогу к очередным контрактам. Надеюсь, что будет подписан в ближайшее время долгосрочный контракт на поставки газа из США, и таким образом произойдет диверсификация поставок этого необычайно важного сырья в Польшу", — заявил он.