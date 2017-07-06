В Марселе эвакуировали самый крупный лагерь цыган

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самый большой цыганский лагерь во французском городе Марсель эвакуирован в четверг, сообщает издание La Provence.

По его данным, на протяжении более года в стихийно организованном лагере на бульваре Магаллон проживали около 250 человек. Издание уточняет, что к моменту прибытия на место сотрудников полиции, жители уже покинули лагерь. Они разделились на группы и приступили к поискам нового места проживания.

"Они были вынуждены оставить все свои вещи… Сотни детей получали образование в этом квартале, и все необходимо начинать сначала, это жестоко", — цитирует издание заявление представительницы местных властей.

Эвакуация провели по требованию мэрии города, которая является собственником территории и планирует построить на месте стихийного лагеря новый центр для экстренного размещения мигрантов.

В ноябре прошлого года в районе станции метро "Сталинград" в Париже был полностью эвакуирован стихийный лагерь мигрантов, в котором проживали порядка 3,8 тысячи человек. Ранее власти Франции также расселили лагерь мигрантов в городе Кале на севере Франции, известный как "джунгли". В общей сложности более 5,5 тысячи бывших обитателей лагеря нашли приют в специальных центрах размещения в разных городах Франции.